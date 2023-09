Großbrand im Norden: Wohnhaus in Flammen – mehrere Personen verletzt

In Bad Malente (Kreis Ostholstein) ist am Mittwochmorgen ein Mehrfamilienhaus durch einen Brand zerstört worden. Eine dunkle Rauchwolke stand über der Stadt. Mehrere Bewohner wurden verletzt. Rund 70 Retter waren im Einsatz.

Nach Feuerwehr-Angaben sei gegen 7.35 Uhr über per Notruf ein Küchenbrand in einer Dachwohnung gemeldet worden. Als die Feuerwehr am Einsatzort eintraf, loderten bereits die Flammen – und breiteten sich rasend schnell auf den gesamten Dachstuhl aus.

Mehrere Bewohner verletzt

Rund 70 Retter waren im Einsatz. Darunter auch mehrere Rettungswagen. Mehrere Bewohner erlitten eine Rauchvergiftung. Einer kam in die Klinik.

Erst nach mehreren Stunden war der Brand gelöscht. Das Haus ist unbewohnbar. Die Polizei ermittelt die Brandursache.