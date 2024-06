Großbrand im Norden: Behörden warnen vor giftigem Qualm

Im Kreis Ostholstein ist am Sonntagmorgen ein Feuer in einem Mühlenbetrieb ausgebrochen. Zahlreiche Feuerwehren sind im Einsatz. Eine große Rauchwolke breitet sich in der Umgebung aus. Die Feuerwehr warnte die Bevölkerung.

Wie ein Sprecher der Feuerwehr auf MOPO-Nachfrage bestätigte, wurde gegen 6.30 Uhr ein Brand in einer Halle eines Mühlenbetriebs in Ratekau gemeldet. Bei Eintreffen der Kräfte wurde eine starke Rauchentwicklung festgestellt. Die Alarmstufe vier wurde ausgelöst und Verstärkung angefordert.

Rund 100 Feuerwehrkräfte im Einsatz – Bevölkerung gewarnt

Gegenwärtig sind rund 100 Feuerwehrkräfte im Einsatz. Weil das Gebäude nicht betreten werden kann, wird der Brand über zwei Drehleitern und diverse Strahlrohre von außen bekämpft. Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurden die Anwohner gewarnt. Die Löscharbeiten dauern an.