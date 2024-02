Frau von Auto erfasst und lebensgefährlich verletzt – Unfall mit Peterwagen im Norden

Schwerer Unfall in Rellingen (Kreis Pinneberg) bei Hamburg: Eine Fußgängerin ist an der Altonaer Straße von einem Auto erfasst und dabei lebensgefährlich verletzt worden. Später ereilte sich in der Nähe noch ein Unfall mit einem Streifenwagen der Polizei.

Ersten Ermittlungsergebnissen der Polizei zufolge wollte die Frau gegen 21.30 Uhr die Straße in Rellingen an einer nicht eingeschalteten Ampel überqueren. Ein Mann, der in Richtung Hamburg fuhr erfasste dabei mit seinem BMW die Fußgängerin.

Sachverständiger wird gerufen

Die Frau wurde von der Front des Autos erfasst, prallte gegen die Windschutzscheibe und stürzte letztlich auf den Asphalt. In Begleitung eines Notarztes kam sie in ein Krankenhaus. Sie schwebe laut Polizei in Lebensgefahr.

Die Beamten ließen für die Rekonstruktion des Unfalls einen Sachverständigen kommen, weil bisher nicht ganz klar ist, wieso es zu dem Unfall kam und ob vielleicht erhöhtes Tempo eine Rolle gespielt haben könnte. Die Feuerwehr leuchtete für die Polizei-Arbeiten den Einsatzort aus. Die Altonaer Straße blieb für mehrere Stunden voll gesperrt.

Einige Stunden später kam es in Itzehoe (Kreis Steinburg) zu einem Unfall, an dem ein Peterwagen beteiligt war: Die Polizei war auf dem Weg zum Einsatz – auf einem Gelände war Alarm ausgelöst worden –, als sie an der Oelixdorfer Straße mit einem Ford Transit kollidierte.

Verletzt wurde durch den Unfall niemand, an beiden Fahrzeugen entstand aber derart Schaden, dann sie von einem Abschepper geborgen werden mussten. Ob die Beamten Martinshorn und Blaulicht an hatten, ist unbekannt. (dg)