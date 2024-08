Riesenfeuer bei Hamburg: 500 Heuballen in Flammen

In Bilsen (Kreis Pinneberg) ist es in der Nacht zu Samstag zu einem Großeinsatz der Feuerwehr gekommen. Auf dem Gelände eines landwirtschaftlichen Betriebs waren mehr als 500 Heuballen in Flammen aufgegangen. Rund 120 Retter waren die ganze Nacht im Einsatz, die Löscharbeiten dauern auch tagsüber an.

Laut Feuerwehr ging gegen 23.25 Uhr ein Notruf von einem landwirtschaftlichen Betrieb am Brandsheider Weg ein. Es wurden brennende Heuballen gemeldet. Schon auf der Anfahrt konnte der Wehrführer der ortsansässigen Freiwilligen Feuerwehr einen hellen Flammenschein erkennen und forderte Verstärkung an.

120 Retter im Einsatz – Löscharbeiten dauern den Samstag über an

Rund 120 Retter sind im Einsatz. Laut einem Sprecher des Lagedienstes sollen bei Eintreffen der Einsatzkräfte mehr als 500 Ballen gebrannt haben. Die Löscharbeiten gestalteten sich schwierig und arbeitsintensiv, denn die Heurollen mussten auseinandergezogen werden, um sie ablöschen zu können. Die Löscharbeiten sollen noch den ganzen Samstag über andauern.