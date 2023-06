Mann bedroht Spielhallen-Angestellte und erbeutet Bargeld – Polizei sucht Zeugen

Räuberische Erpressung in Elmshorn (Kreis Pinneberg)! In einer Spielhalle hat ein Mann am Dienstag eine Angestellte bedroht und Bargeld erbeutet – die Polizei sucht nach Zeugen.

Um 3.20 Uhr betrat der Mann die Spielhalle in der Panjestraße und bedrohte die Angestellte mit einem „schusswaffenähnlichen Gegenstand“, um die Herausgabe von Bargeld zu erzwingen, heißt es in einer Mitteilung der Polizeidirektion Bad Segeberg.

Spielhalle in Elmshorn: Täter flieht mit Bargeld

Die Angestellte packte mehrere Hundert Euro in einen auffälligen, pinkfarbenen Beutel. Der Täter floh daraufhin samt Beute in unbekannte Richtung.

Die Polizei beschreibt den Mann wie folgt: Er soll 1,75 Meter groß sein und eine „normale Statur“ haben. Er soll eine dunkelgraue Kapuzenjacke, eine schwarze Hose und weiße Schuhe getragen haben. Das Gesicht war verdeckt.

Die Polizei suchte mit mehreren Streifenwagen nach dem Flüchtigen – jedoch ohne Erfolg. Von dem Mann fehlt jede Spur.

Die Kriminalpolizei Elmshorn hat die Ermittlungen übernommen und bittet unter (04121) 803-0 um Hinweise zur Fluchtrichtung und Identität des Unbekannten. Im Falle der Ermittlung und Verurteilung eines Tatverdächtigen droht eine Freiheitsstrafe nicht unter drei Jahren, so die Polizei. (elu)