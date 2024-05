Großeinsatz bei Hamburg: Dachstuhl in Flammen – drei Verletzte

In Vahrendorf (Landkreis Harburg) direkt hinter der Hamburger Stadtgrenze rückten Feuerwehr und Rettungsdienst am Dienstagmorgen zu einem Großeinsatz aus. Das Dach eines Wohnhauses stand in Flammen. Drei Personen wurde verletzt, zwei kamen ins Krankenhaus.

Die Feuerwehr bestätigte auf MOPO-Nachfrage, dass gegen 9 Uhr mehrere Notrufe eingegangen seien. Alle meldeten starken Qualm und Flammen aus dem Dach eines Mehrfamilienhauses an der Ehestorfer Straße. Mehrere Wehren aus der Umgebung rückten an.

Brand in Vahrendorf: Zwei Bewohner verletzt in Klinik

Mehrere Bewohner wurden in Sicherheit gebracht, drei davon wurden verletzt, zwei kamen vorsorglich in eine Klinik. Rund 60 Einsatzkräfte bekämpften die Flammen, die den gesamten Dachstuhl erfasst hatten. Die Löscharbeiten sollen sich laut eines Sprechers noch einige Zeit hinziehen.

Laut Polizei soll der Brand durch Handwerksarbeiten auf einem der Balkon verursacht worden sein. Weiteren Angaben zufolge soll das Haus nun unbewohnbar sein.