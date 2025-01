Brandstiftung im Norden? Teure Yacht geht in Flammen auf

In Rostock ist am späten Freitagabend eine teure Motoryacht in Flammen aufgegangen. Zeugen hatten kurz darauf zwei Gestalten gemeldet, die kurz nach dem Brandausbruch vom Tatort geflüchtet sein sollen. Die Polizei schließt Brandstiftung nicht aus.

Laut Lagedienst der Polizei seien gegen 23.55 Uhr Flammen vom Anleger an der Straße Bei der Knochenmühle gemeldet worden. Bei Eintreffen der Feuerwehr loderten meterhohe Flammen aus einer rund 12 Meter langen Motoryacht. Feuerwehrleute leiteten sofort Löschmaßnahmen ein und konnten so ein Ausbrennen des Bootes verhindern.

Rostock: Polizei schließt Brandstiftung nicht aus

Dennoch sei der entstandene Sachschaden enorm. Ein Zeuge soll angegeben haben, dass kurz nach dem Brandausbruch zwei Personen eilig von der Steganlage geflüchtet sein sollen. Deshalb werde laut Polizei Brandstiftung nicht ausgeschlossen. Die Ermittlungen sollen am Samstag Klarheit zur Brandursache bringen.