Brand in Ahrensburg: Feuer drohte auf Lagerhalle überzuspringen

In der Kurt-Fischer-Straße in Ahrensburg drohte am Montagabend ein Feuer auf eine Lagerhalle überzuspringen.

Um 19.48 Uhr wurde die Feuerwehr in die Kurt-Fischer-Straße gerufen. Dort brannte ein Anbau an einer Lagerhalle.

Ahrensburg: Feuer droht auf Lagerhalle überzuspringen

Durch das schnelle Eingreifen der Einsatzkräfte konnte der Brand glücklicherweise schnell unter Kontrolle gebracht und ein Überspringen auf die Lagerhalle verhindert werden. Die Löscharbeiten waren um 20.12 Uhr beendet und die Kripo übernahm die weiteren Ermittlungen.

Starten Sie bestens informiert in Ihren Tag: Der MOPO-Newswecker liefert Ihnen jeden Morgen um 7 Uhr die wichtigsten Meldungen des Tages aus Hamburg und dem Norden, vom HSV und dem FC St. Pauli direkt per Mail. Hier klicken und kostenlos abonnieren.

Die Ursache und genaue Schadenshöhe sind bisher unbekannt. Es gab keine Verletzten. (mp/cnz)