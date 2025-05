Betrunkene Jugendliche sorgen an der Elbe für großen Rettungseinsatz

Großeinsatz in Övelgönne: Eine Gruppe Jugendliche hatte beim Alkoholtrinken anscheinend deutlich über die Stränge geschlagen – und sorgte am Samstagmorgen für einen Rettungseinsatz.

Mit gleich drei Rettungswagen und zwei Notärzten war der Rettungsdienst am Samstag um kurz nach 9 Uhr in Övelgönne. Vor Ort trafen die Sanitäter drei stark betrunkene Personen an, denen es offensichtlich sehr schlecht ging. Der Notfall wurde vorab anders eingeschätzt, so ein Sprecher des Lagediensts – daher das Großaufgebot an Rettungskräften.

Wie alt die Personen waren, konnte der Sprecher nicht sagen. Es stehe aber der Verdacht im Raum, dass die drei nicht alt genug waren für den Alkoholkonsum. Einer der Jugendlichen wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Auch die Polizei war unterstützend vor Ort. (mwi)