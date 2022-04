Betrunken auf E-Scooter: Fahrer will nach Unfall flüchten – zwei Verletzte

Ein betrunkener E-Scooter-Fahrer ist am Mittwochmorgen am Mühlenkamp in Winterhude mit einem Fußgänger zusammengestoßen. Beide wurden dadurch verletzt, wie eine Sprecherin der Hamburger Polizei bestätigte.

Der Mann auf dem E-Scooter sei auf dem Gehweg gefahren. Nach der Kollision seien beide, Fahrer und Passant, auf den Boden gestürzt und hätten sich Kopfverletzungen zugezogen. „Beide kamen ins Krankenhaus.“

Hamburg: Betrunkener E-Scooter-Fahrer will nach Unfall flüchten

Der E-Scooter-Fahrer soll noch versucht haben, zu flüchten, wurde aber von einem Zeugen und dem Unfallopfer aufgehalten. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 1,0 Promille.

Starten Sie bestens informiert in Ihren Tag: Der MOPO-Newswecker liefert Ihnen jeden Morgen um 7 Uhr die wichtigsten Meldungen des Tages aus Hamburg und dem Norden, vom HSV und dem FC St. Pauli direkt per Mail. Hier klicken und kostenlos abonnieren.

Der Verkehrsunfalldienst der Polizei übernahm die Ermittlungen. Zu Verkehrsbehinderungen kam es in dem Bereich nicht. (dg)