Bei Hamburg: Güterzug entfacht mehrere Böschungsbrände

Im Landkreis Harburg bei Hamburg ist es am frühen Samstagmorgen zu gleich mehreren Böschungsbränden gekommen. Das bestätigte die Bundespolizei. Sechs Feuerwehrwehren bekämpften die Flammen, die ersten entfachten wenige Kilometer vor dem Rangierbahnhof in Seevetal-Ramelsloh.

Kurz darauf brannten auch Grasflächen und ein Unterholz in Jesteburg, danach in Buchholz. Jedes Mal ergab sich für die Retter dasselbe Muster: Kleinere Grasflächen und Böschungen neben den Schienen standen in Flammen.

Seevetal: Güterzug entfacht mehrere Böschungsbrände

Die für Bahnstrecken zuständige Bundespolizei übernahm den Fall. Erste Ermittlungen ergaben: Vermutlich hat die festsitzende und damit heiß gelaufene Bremse eines auf der Strecke fahrenden Güterzuges die Brände ausgelöst – durch Funkenflug. Ein Sprecher: „Die Bahnstrecke war wegen der Löscharbeiten für etwa zwei Stunden gesperrt.“

Menschen wurden durch die Brände nicht verletzt. Wegen der lang anhaltenden Trockenheit herrscht im Landkreis Harburg momentan weiterhin die dritt höchste Graslandfeuer-Wanrstufe des Deutschen Wetterdienstes. (dg)