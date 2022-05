Auto rollt ohne Fahrer los und rammt Kind (5) – Lebensgefahr

Ein fünfjähriger Junge ist von einem führerlosen Pkw in Emstek (Landkreis Cloppenburg) gerammt und dabei lebensgefährlich verletzt worden.

Das Kind wurde am Mittwochabend in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte. Das Fahrzeug war nach ersten Erkenntnissen der Ermittler auf einem Privatgrundstück in der Gemeinde im Landkreis Cloppenburg abgestellt worden und aus zunächst ungeklärten Gründen losgerollt, wie es hieß.

Landkreis Cloppenburg: Auto rammt Fünfjährigen

Kurz darauf stieß der Wagen gegen den Jungen, der sich in der Nähe aufgehalten habe.

Weitere Details zum genauen Unfallhergang waren zunächst nicht bekannt. (mp/dpa)