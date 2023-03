Sein linker Fuß steht dort schon, nun soll auch die Straße den Namen des Idols tragen: Die Sylvesterallee am Volksparkstadion soll in „Uwe-Seeler-Allee“ umbenannt werden, finden SPD und CDU in Altona und wollen am Donnerstag einen gemeinsamen Antrag in die Bezirksversammlung Altona einbringen. Trotz allseitiger Verehrung für „Uns Uwe“: Andere Fraktionen sind skeptisch.