Viel Zirkus um den Zirkus: Eigentlich sollen auf der Großen Moorweide am Dammtor keine kommerziellen Veranstaltungen mehr stattfinden – so hatten es die Mehrheiten von CDU und Grünen beschlossen. Doch jetzt will der rot-grüne Senat dem Circus Roncalli ein weiteres Gastspiel erlauben. Die Grünen im Bezirk sind sauer.