Deutschland wählt einen neuen Bundestag – und zwar genau eine Woche vor der Bürgerschaftswahl in Hamburg am 2. März. Besonders für SPD und Grüne dürfte der Termin ein Schock sein – die Einflüsse aus dem Bund könnten die Kräfteverhältnisse auch bei uns an der Elbe neu sortieren. Die wichtigsten Fragen und Antworten zum Wahl-Marathon: