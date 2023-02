Im vergangenen Schuljahr ist mehr Unterricht an Hamburgs Schulen ausgefallen als im Vergleich zum letzten Halbjahr vor der Pandemie. Die Schulbehörde spricht von einem Anstieg von 0,42 Prozent „ersatzlos ausgefallenem Unterricht“ – das klingt zunächst wenig. Doch es gibt Zweifel an den Zahlen – und Vorwürfe an die Behörde, die Gesamtzahl ausgefallener Unterrichtseinheiten zu verschleiern.