Das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) will am Sonntag in Hamburg einen Landesverband gründen und seine Wahllisten aufstellen. Als Veranstaltungsort hat sich die junge Partei dafür die Räumlichkeiten der Alevitischen Gemeinde auf St. Pauli angemietet – offenbar ohne deren Wissen. Das hat jetzt Konsequenzen.