Es gibt Themen, da springen verschiedene Parteien automatisch drauf an. Die Grünen beim Klimaschutz, die CDU bei der Inneren Sicherheit und die Linken beim Datenschutz, früher eher eine Domäne der Grünen. Da schießen sie scharf und manchmal auch über das Ziel hinaus. In der letzten Bürgerschaftssitzung vor der Sommerpause malte Deniz Celik, innenpolitischer Sprecher der Linken, „eine Überwachung der Hamburger:innen durch Künstliche Intelligenz wie in China“ an die Wand. Und griff mit diesem drastischen Vergleich ziemlich daneben. Andere Parteien konterten sofort – und scharf.

Der Grund für den China-Vergleich ist die probeweise Einführung einer neuen Software, die die Videoüberwachung auf dem „Kriminalitätsschwerpunkt“ Hansaplatz effizienter machen soll: Algorithmen sollen unter Einsatz von Künstlicher Intelligenz von den Kameras erfasste Verhaltensmuster, die auf Straftaten hindeuten – etwa Schlagen oder Treten – automatisch erkennen und die Polizeibeamt:innen im Lagezentrum darauf hinweisen. Die können dann gezielt auf diese Situationen schauen und entscheiden, ob sie einen Streifenwagen an den Ort des Geschehens schicken. „Es gibt keinen automatischen Alarm und die Kavallerie kommt dann gleich angeritten“, stellt CDU-Innenexperte Dennis Gladiator klar. Es würden weiterhin Menschen über die Notwendigkeit eines Einsatzes entscheiden.

Obwohl die aufgenommenen Personen „digital skelettiert“ werden, wie bei der Flughafenkontrolle nur als Strichmännchen ohne Hinweise auf Geschlecht, Alter und Ethnie abgebildet werden, äußerte Celik „massive Datenschutzbedenken“. Da für die Überwachten „nicht erkennbar sei, welches Verhalten als verdächtig gilt und einen Polizeieinsatz nach sich ziehe, könne es bei ihnen zu Verhaltensanpassungen“ kommen. „Eine derartige Form der staatlichen Verhaltenskontrolle ist mit den Persönlichkeitsrechten unvereinbar“, schimpfte der Linken-Politiker.

Celiks Fundamentalkritik und sein China-Vergleich stießen bei den anderen Parteien auf Empörung und Kopfschütteln. „Die einzige Verhaltensänderung, die wir erwarten, ist, dass die Menschen, die wissen, das gefilmt wird, keine Straftaten begehen – und genau das wollen wir ja“, konterte SPD-Innenexperte Sören Schuhmacher: „In China erleben wir die biometrische Erfassung aller Bürger:innen – mit diesem völlig unpassenden Vergleich schüren sie Ängste“. Der SPD-Mann warf Celik „puren Populismus“ vor, während Gladiator ihn bezichtigte „ohne inhaltliche Grundlage nur ihr Feindbild von der Polizei zu pflegen“.

Celik musste sich belehren lassen, dass die Strichmännchen-Anonymisierung eher mehr Datenschutz bedeute, es keine weitergehende Datenspeicherung, keine zusätzlichen Polizei-Befugnisse der Polizei und auch keine tieferen Grundrechts-Einschnitte gäbe. Eine Auffassung, die auch Hamburgs Datenschutzbeauftragter Thomas Fuchs weitgehend teilt, der nur geringe Risiken durch den Einsatz der Bewegungserkennungs-Software ausmacht, das Projekt aber erst nach Einsatz seiner dreimonatigen Testphase abschließend bewerten möchte.

Dass die zunehmende Überwachung des öffentlichen Raums samt Einsatz von Gesichtserkennungs-Software zunehmende Möglichkeiten schafft, von Personen Bewegungsbilder zu erstellen, macht die Linke zurecht zum Thema. Auch die Videoüberwachung des Hansaplatzes lässt sich vor diesem Hintergrund kritisieren. Doch das neue „Assistenzsystem“ für die Beamt:innen bringt kaum neue Datenschutzprobleme mit sich, wie auch Fuchs betont. Unterstützung bekommt Celik so auch nur von der AfD, die sich als einzige Fraktion dem Begehren der Linken anschloss, ihren Antrag in den Innenausschuss zu überweisen. „Mich besorgt es, wenn links und rechts so nah zusammenfinden“, mokierte sich SPD-Schuhmacher über die Allianz von AfD und Linken.

Leise Kritik an der Einführung der Software setzte es hingegen vom grünen Koalitionspartner – doch nicht an der Technik an sich, sondern daran, dass die Polizei bei deren Einführung mal wieder nicht auf die Idee gekommen war, den Datenschutzbeauftragten zu Rate zu ziehen. Der war erst vergangene Woche über das Projekt von der Polizei informiert worden und hatte diesem in einer eiligen Stellungnahme am Dienstag eine weitgehende Unbedenklichkeitserklärung ausgestellt.

„Wir teilen die Kritik, dass der Datenschutzbeauftragte nicht mit eingebunden wurde – da muss die Polizei in Zukunft schlauer werden“, platzierte die Grünen-Abgeordnete Sina Imhof einen Seitenhieb in Richtung Staatsgewalt. Dazu bedarf es sicher keiner Künstlichen Intelligenz, sondern nur einem natürlichen Gespür für die Belange des Datenschutzes.