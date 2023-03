Zweifel an der Hafenautobahn: Ob A26-Ost und Köhlbrandtunnel beide realisierbar sind, hat jetzt auch die Bundes-SPD öffentlich infrage gestellt. Kritik an der A26-Ost gab es bisher nur von Umweltschutzverbänden und den Hamburger Grünen – aber so wie die Pläne für die Köhlbrandquerung steht auch die Hafenautobahn im rot-grünen Koalitionsvertrag.