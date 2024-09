Personalknappheit in Hamburgs Behörden: Jede zehnte Stelle in den Bezirksämtern ist nicht besetzt. Für Bürgerinnen und Bürger hat das Konsequenzen, wie der jüngste Fall einer untergetauchten Abteilung im Bezirksamt Eimsbüttel zeigte. Keiner geht mehr ans Telefon, Anträge bleiben monatelang liegen. In einem Bezirk ist die Lage besonders brenzlig. Wie bekommt Hamburg das Problem in den Griff?