13 Hamburger Abgeordnete werden im künftigen Deutschen Bundestag sitzen – drei weniger als bislang. Einige Gesichter sind neu, andere müssen sich aus dem Parlament verabschieden. Die MOPO liefert den Überblick.

Für die SPD ziehen drei Hamburger in den Bundestag ein. Falko Droßmann (51) errang für die SPD im Wahlkreis Hamburg-Mitte das Direktmandat. Der bisherige queer- und verteidigungspolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion und frühere Bezirksamtsleiter in Hamburg-Mitte gibt sich kämpferisch: „Wir haben es geschafft – Hamburg-Mitte bleibt rot!“, postete der Luftwaffen-Offizier im lässigen Hoodie mit Regenbogen-Emblem. Er räumte ein, es sei ein „schwieriger Abend für die SPD bundesweit“ – aber in Hamburg-Mitte habe man gezeigt, dass Zusammenhalt stärker sei als Spaltung.