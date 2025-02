Wahl in Hamburg: So setzen Sie Ihre Kreuze richtig

Gelb und rosa – für die Hamburger Bürgerschaftswahl gibt es gleich zwei Wahlzettel. Wer per Brief abstimmt, dem stehen womöglich jetzt schon viele Fragezeichen im Gesicht. Wie man die Kreuze am 2. März richtig setzt, lesen Sie hier.

Mehr als 1,3 Millionen Hamburger wählen das neue Stadtparlament. Damit beim Ankreuzen nichts schief geht, ist Folgendes zu beachten: Jeder Wähler erhält einen rosafarbenen (Wahlkreisliste) und einen gelben (Landesliste) Wahlbogen. Pro Bogen darf jeder Wähler fünf Kreuze machen, die auch auf unterschiedliche Parteien und Kandidaten verteilt werden können – jede Aufteilung ist möglich.

Wahl in Hamburg: Diesen Einfluss hat die Wahlkreisliste

Der gelbe Stimmzettel ist für ganz Hamburg gleich: Hier entscheiden die Wähler darüber, welche Partei wie viele Sitze in der Bürgerschaft erhält. Sie stimmen damit also über die Mehrheitsverhältnisse im Hamburger Parlament ab.

Mit dem rosa Stimmzettel entscheiden die Wähler über die Kandidaten aus ihrem Wahlkreis. Insgesamt 17 Wahlkreise gibt es in Hamburg, entsprechend gibt es auch 17 verschiedene Wahlkreislisten. Wer in Altona wohnt, findet also andere Bewerber auf seinem rosa Stimmzettel vor, als jemand, der in Wandsbek lebt.

Jeder Wahlkreis erhält abhängig von der Anzahl der Wahlberechtigten drei bis fünf Sitze im Parlament. Am Ende werden mindestens 71 Politiker über die rosafarbenen Stimmzettel in die Bürgerschaft einziehen.

Mit den fünf Stimmen auf den rosafarbenen Wahlkreislisten können die Wahlberechtigten zwar keinen Einfluss auf die proportionale Sitzverteilung in der Bürgerschaft nehmen, entscheiden dafür aber über deren personelle Zusammensetzung. Jede Stimme ist also entscheidend.