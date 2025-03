Comeback gescheitert: Mit ihrem historisch schlechtesten Ergebnis muss die FDP am Sonntag nach der Bürgerschaftswahl rechnen. Gerade mal 2,3 Prozent der Hamburger haben sie laut aktueller Hochrechnungen gewählt. Spitzenkandidatin Katarina Blume trat am Montag in Berlin vor die Presse und versuchte eine Erklärung für das Wahl-Desaster zu formulieren.