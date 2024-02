Vosgerau in Hamburg: Großer Protest gegen die AfD – Polizei riegelt Rathaus ab

Aufregung in der City: Hunderte Demonstranten protestieren am Donnerstagabend lautstark gegen eine AfD-Veranstaltung mit dem CDU-Mitglied Ulrich Vosgerau, der am Treffen rechter Kreise in Potsdam teilgenommen hatte.

Vosgerau soll einen Vortrag zu „Was passierte in Potsdam wirklich? Ein Teilnehmer berichtet!“ vor der Hamburger AfD-Fraktion halten. Im Streit um die Berichterstattung von „Correctiv“ zu einem Treffen rechter Kreise in Potsdam hat das Landgericht Hamburg auf Antrag Vosgeraus am 27. Februar eine einstweilige Verfügung erlassen.

Auch in der Bahn wurde ein Anti-AfD-Plakat aufgehängt. MOPO/Ann-Christin Busch Auch in der Bahn wurde ein Anti-AfD-Plakat aufgehängt.

Hunderte Demonstranten versammelten sich am frühen Abend am Jungfernstieg, um gegen die Partei zu demonstrieren. Auf den Rathausmarkt durften sie jedoch aufgrund der Bannmeile nicht: Das Rathaus wurde von einem Großaufgebot der Bereitschaftspolizei abgeriegelt, rund 30 Mannschaftswagen sind vor Ort – auch die Bahn-Ausgänge zum Rathausmarkt wurden gesperrt.

Einsatz am Rathaus: Polizei stellt Personalien fest

Kleinere Gruppen von Demonstranten sollen laut eines Reporters vor Ort versucht haben, einen Marsch losgelöst von der Kundgebung zu starten, ohne Erfolg. Sie wurden von den Beamten aufgehalten und weg vom Rathausmarkt geleitet.

Die Lage war weitgehend friedlich, dennoch wurden mehrere Personalien festgestellt. Dabei wurde eine Person in Gewahrsam genommen. Ein Mann, der dies verhindern wollte, wurde von Beamten weggetragen. Die Veranstaltung dauert derzeit noch an. (mp)