Seit Monaten ist die AfD-Politikerin Olga Petersen nicht mehr im Hamburger Parlament aufgetaucht. Eigenen Angaben zufolge ist sie mit ihren vier Kindern nach Russland gefahren, wo sie nun offenbar Vorträge über eine angebliche „Gedankenmanipulation” in Deutschland hält. Trotzdem streicht sie monatlich rund 5.500 Euro an Diäten ein. In der kommenden Woche wird sich der Verfassungsausschuss mit der Frage befassen, ob Petersen ihr Bürgerschaftsmandat behalten darf – und es sieht bisher nicht gut für sie aus.