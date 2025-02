Jubelschreie und Freudentränen gab es am Sonntag bei Hamburgs Linken zur Verkündung der Wahlergebnisse. Die Partei ist nach dem BSW-Debakel wieder im Rennen. Vom Erfolg werden die Mitglieder dabei regelrecht überrollt, wie Hamburgs Fraktionschefin Cansu Özedmir, die überraschend ein Mandat im Bundestag erhielt. Am Sonntag tritt sie allerdings auch zur Bürgerschaftswahl an. Die MOPO zeigt, wie es für die Linke jetzt weitergehen kann und was der große Erfolg im Bund für die Bürgerschaftswahl bedeutet.