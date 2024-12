Wirtschafts-Update, Verkehrswende, Schul-Revolution: Für ihre erste Bürgerschaftswahl in Hamburg hat sich die Europa-Partei Volt große Ziele gesetzt. Bei der Vorstellung ihrer Kampagne am Montag sagten die beiden Spitzenkandidaten Britta Peters (49) und Patrick Fischer (41) deutlich, dass sie auf mehr als Fünf-Prozent setzen und was sie besser machen wollen als die „altbackenen Parteien”.