Überraschung in Altona: Grüne wollen Posten der Bezirkschefin ausschreiben lassen

Seit mehr als fünf Jahren leitet Stefanie von Berg (60) in Altona das Bezirksamt. Damit ist sie aktuell die einzige Grünen-Bezirkschefin in Hamburg. Im Dezember dieses Jahres endet ihre Amtszeit – jetzt kommt ausgerechnet aus von Bergs‘ Fraktion ein überraschender Vorstoß: Der Posten soll ausgeschrieben werden.

Die Grünen haben ihre Forderung direkt für die Bezirksversammlung am Donnerstag auf die Tagesordnung gesetzt. Wollen Sie von Berg etwa loswerden? Keineswegs!

„Die Stelle der Bezirksamtsleitung ausschreiben, trotz Zufriedenheit mit der aktuellen Amtsinhaberin? Na klar!“, sagt Altonas Grünen-Fraktionschefin Dana Vornhagen. Gewählt werde so oder so und Stefanie von Berg sei eine der Besten, die sich hoffentlich wieder durchsetzen werde.

Altona: Grüne stehen hinter Stefanie von Berg

Die Grünen stehen also weiterhin voll hinter der 60-Jährigen: „Da Stefanie von Berg sich bei ihrer ersten Bewerbung in der Ausschreibung vor sechs Jahren bereits erfolgreich durchsetzen konnte, gehen wir fest davon aus, dass das auch dieses Mal der Fall sein wird“, sagt auch Grünen-Co-Fraktionschef Benjamin Eschenburg.

Nach Abschluss der Ausschreibung und vor der Wahl schlägt die Fraktion sogar selbst ein öffentliches Hearing vor, in dem alle Bewerber auf den Posten in Austausch mit den Bürgern gehen sollen. Die Wahl der Bezirksamtsleitung müsste drei Monate vor Ablauf der aktuellen Amtszeit, also im Herbst 2025, erfolgen. Dann würde die Bezirksversammlung mit der Mehrheit ihrer Mitglieder die Bezirksamtsleitung vorschlagen, welche vom Senat für sechs Jahre bestellt wird.

SPD: „Altona braucht eine echte Chance auf einen Neuanfang“

Nun stellt sich die Frage, ob die anderen Fraktionen ebenfalls von Berg unterstützen. Auf die Stimmen der SPD kann sie diesmal nicht zählen. Die Fraktion setzte direkt einen eigenen Antrag auf die Tagesordnung, in dem sie einen „transparenten, bürgernahen und zukunftsorientierten Auswahlprozess“ forderte. Fraktionschef Sören Platten warf den Grünen vor, an einer echten Auswahl gar kein Interesse zu haben. Altona brauche aber „eine echte Chance auf einen Neuanfang“, so Platten.

Die SPD schlägt daher zusätzlich zu öffentlichen Hearings eine Online-Plattform vor, auf der Bürger ihre Vorstellungen und Anforderungen an die neue Bezirksamtsleitung einbringen können. Zusätzlich fordert die Fraktion klare Kriterien für die Ausschreibung im Vorfeld mit allen Fraktionen der Bezirksversammlung abzustimmen. Diese Ausschreibung dürfte in Altona also noch für Gesprächsstoff sorgen. (abu)