Streit um Asylpolitik: Heute debattiert die Hamburger Bürgerschaft

Der Streit um die Asylpolitik beschäftigt die Hamburgische Bürgerschaft: Ab 13.30 Uhr diskutieren die Abgeordneten in der Aktuellen Stunde über das Thema. Die Grünen gehen die CDU unter dem Titel: „Die CDU attackiert zentrale Pfeiler von Grundgesetz und Europäischer Union. Die Brandmauer muss stehen – ohne Wenn und Aber“ an. Die CDU will das Thema: „Für sichere Grenzen und das Ende der illegalen Migration braucht es das gemeinsame Handeln aller demokratischen Kräfte!“ diskutieren. Die MOPO berichtet live aus dem Rathaus.

12.27 Uhr: Innensenator Andy Grote (SPD) warnte die Union am Dienstag vor verfassungswidrigen Maßnahmen zur Eindämmung der irregulären Migration: „Die politische Stimmung ist natürlich aufgeheizt, aber von demokratischen Parteien muss man erwarten, dass ihre Vorschläge den Boden von Verfassung und Rechtsstaat nicht verlassen“, sagte er der Deutschen Presse-Agentur.

„Wenn die CDU jetzt zum Beispiel fordert, alle vollziehbar Ausreisepflichtigen sofort in Haft zu nehmen, bedeutet das nichts anderes als Masseninhaftierungen von Tausenden Menschen allein in Hamburg, darunter Frauen und Kinder“, sagte Grote. „Das sind Menschen, die seit Jahren hier leben und formal ausreisepflichtig sind, in vielen Fällen aber auch de facto gar nicht ausreisen können.“ Das sei verfassungswidrig – „und damit rollt man letztlich der AfD den roten Teppich aus“.