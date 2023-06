Am Donnerstagnachmittag diskutierten Mitglieder der Bürgerschaft mit Vertretern einer mietpolitischen Initiative. Kern der Forderung der Aktivisten: die Vergesellschaftung von rund 100.000 Hamburger Wohnungen. Der Debattenton wurde schnell rau.

„Wir haben nie behauptet, dass Enteignung Wohnraum schafft.“ Mit diesen Worten eröffnete Vertreter Marco Hosemann seinen Vortrag vor dem Stadtentwicklungs-Ausschuss. Die Initiative „Hamburg Enteignet“ war am Donnerstag zu einer Anhörung zu Gast.

SPD-Abgeordneter: „Das ist eine steile Ansage. Wer finanziert das?“

Nachdem die Gruppe dem Senat bereits im März 18.231 Unterschriften für ihre Volksinitiative übergeben hatte, durfte sie nun ihr Anliegen vortragen. „Hamburg Enteignet“ fordert die Vergesellschaftung von profitorientierten Immobilienfirmen in Hamburg, die mehr als 500 Wohnungen besitzen.

Insgesamt sollen so rund 100.000 Wohnungen in eine Anstalt des öffentlichen Rechts (AöR) überführt werden: „Unser Ziel ist es, den profitorientierten Unternehmen die Spekulationsware zu entziehen“, so Hosemann. Als rechtliche Grundlage beruft sich die Gruppe auf den Artikel 15 des Grundgesetztes, der eine Vergesellschaftung von Privateigentum vorsieht.

Die Mieten dieser Wohnungen möchten die Aktivisten senken, um über den Hamburger Mietspiegel indirekt eine Senkung der Mieten insgesamt zu erreichen. Der Wohnungsbau müsse parallel dazu vorangetrieben werden.

„Hamburg Enteignet"-Sprecher Marco Hosemann

„Sie haben zugespitzt vorgetragen“, bescheinigte der SPD-Abgeordnete Dirk Kienscherf dem Aktivisten Hosemann. Zur geplanten Mietsenkung bemerkte er: „Das ist eine steile Ansage. Wer finanziert das?“

Die CDU spricht von einer geplanten „Enteignungs-Orgie“

Schon vor der Anhörung hatte Initiativen-Vertreterin Marleen Neuling erklärt, dass eine Vergesellschaftung „rechtlich möglich, finanziell verantwortbar und sachlich notwendig sei“, um den explodierenden Mieten in der Stadt Einhalt zu gebieten und die Versorgung mit bezahlbaren Wohnraum zu gewährleisten. Dazu solle eine paritätische Kommission eingesetzt werden, um ein „rechtssicheres Vergesellschaftungsgesetz zu erarbeiten“.

Zur Finanzierung schlug Vertreter Hanno Hinrichs eine Kreditaufnahme nach Berliner Vorbild vor: Der Kredit könne aus den laufenden Mieteinnahmen getilgt werden und sei damit haushaltsneutral. Eine mögliche Kaufsumme für die fraglichen Wohnungen blieb er dem Ausschuss jedoch schuldig.

Ein Umstand, den sich Ralf Niedmers von der CDU-Fraktion zunutze machte. Süffisant kommentierte er: „Bisher ist das eine ,Alice im Wunderland‘- AöR.“ Im Laufe der Sitzung sprach Niedmers zudem von einer geplanten „Enteignungs-Orgie“.

Berlin zeigt, wie steinig der Weg hin zur Umsetzung ist

Initiativen-Vertreterin Regine Christiansen sprang ihrem Kollegen bei: „Wir können noch keine genauen Zahlen liefern. Das zu erarbeiten ist die Aufgabe von Fachleuten und der einzusetzenden Kommission.“

Die erfolgreiche Volksinitiative ist die erste genommene Hürde auf dem Weg zu einem verbindlichen Volksentscheid. Doch selbst wenn es dazu käme: Das Beispiel Berlin mit seinem erfolgreichen Volksentscheid „Deutsche Wohnen & Co. enteignen (DWE)“ zeigt, wie schwer die Umsetzung letztlich ist. Zwar arbeitet der neue schwarz-rote Berliner Senat an einem entsprechenden Gesetz und seiner rechtlichen Prüfung, doch werfen DWE-Vertreter dem Senat eine „Verschleppungstaktik“ vor. Die Umsetzung des Entscheids werde mutwillig verzögert.