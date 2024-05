Unter grüner Regierung wurden im Bezirk Altona vergangenes Jahr deutlich mehr Bäume gefällt als neu gepflanzt. Eine offene Flanke, der sich mitten im Bezirkswahlkampf jetzt die SPD annimmt. In der MOPO übt der SPD-Kreischef scharfe Kritik am „Kahlschlag” und sagt, wie seine Partei wortwörtlich Bäume versetzen will.

Unter grüner Regierung wurden im Bezirk Altona vergangenes Jahr deutlich mehr Bäume gefällt als neu gepflanzt. Eine offene Flanke, der sich mitten im Bezirkswahlkampf jetzt die SPD annimmt. In der MOPO übt SPD-Kreischef Sören Platten scharfe Kritik am „Kahlschlag“ und verrät, wie seine Partei wortwörtlich Bäume versetzen will.

„Wir werden den Kahlschlag stoppen und gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern Altonas unseren Baumbestand wieder aufbauen“, sagt Platten. „Unsere Vision ist eine lebendige, grüne Stadt, in der jeder Baum zählt und die Natur geschützt wird.”

Bezirk Altona: SPD setzt auf Umweltschutz

Wer nicht weiß, dass Platten Spitzenkandidat der SPD in Altona ist, hätte ihn nach diesen Sätzen womöglich einer anderen Partei zugeordnet. Umweltschutz und grüne Ideen sind in Altona aber ein wichtiges Wahlkampfthema. 2019 wurden die Grünen mit 35,1 Prozent erstmals stärkste Partei im Bezirk – vor der SPD. Die steckte mit 20,4 Prozent eine herbe Schlappe ein und greift jetzt offensichtlich an. Oder warum sollte sie plötzlich zur Baumschutzpartei werden?

Platten sagt, der Schutz der Natur in Altona sei ihm schon immer wichtig gewesen: „Ich glaube, dass Umweltschutz am besten gelingt, wenn er die Menschen mit einbezieht und zu einem Gewinn an Lebensqualität und Möglichkeiten führt – und nicht vor allem über Verbote und Belehrungen daher kommt. Nur dann kann er wirklich gelingen und darauf konzentrieren wir uns als SPD.” Noch ein Seitenhieb gegen die Grünen, die ihr Image als Verbotspartei einfach nicht loswerden.

Sören Platten ist SPD-Kreischef in Altona und hat große Pläne. hfr Sören Platten ist SPD-Kreischef in Altona und hat große Pläne.

Doch zurück zu den Bäumen: Altonas Baumbilanz steckt tatsächlich in den negativen Zahlen. Im Jahr 2023 wurden in Altona 648 durch die Baumschutzverordnung geschützte Bäume mit einem Stammdurchmesser von mehr als 25 Zentimetern gefällt. Nachgepflanzt wurden nur 369.

Auf Verkehrsflächen sind im Bezirk im vergangenen Jahr 142 Straßenbäume gefällt worden und nur 59 wurden neu gepflanzt. Auf privaten Flächen sind die Zahlen noch verheerender: Auf 1341 gefällte geschützte Bäume kommen zwar theoretisch 1495 verordnete Nachpflanzungen, aber nur 22 davon wurden dem Bezirksamt als vollzogen zurückgemeldet.

SPD will zwei neue Bäume für jede Fällung

Die SPD schlägt vor: Für jeden gefällten Baum sollen bereits vor der Fällung mindestens zwei neue Bäume in einem Radius von 200 Metern gepflanzt werden. So will die Partei die Qualität der Grünanlagen in den Stadtteilen erhalten. Außerdem sollen Umpflanzungen von Bäumen bei Bauprojekten im öffentlichen Raum verstärkt geprüft werden.

Gegen die Baumfällungen für den Bau der neuen Sternbrücke im Bezirk Altona gab es massiven Protest (Archivbild). dpa Gegen die Baumfällungen für den Bau der neuen Sternbrücke im Bezirk Altona gab es massiven Protest (Archivbild).

Die Bürger will Sören Platten auch einbeziehen, sie sollen die Möglichkeit erhalten, selbst Bäume in der Nachbarschaft zu pflanzen. Er skizziert die Idee eines digitalen Stadtplans, auf dem Orte markiert sind, an denen die Bürger Bäume oder andere Gewächse pflanzen dürfen.

„Darüber hinaus werden wir Mittel aus Bundes-, Landes- und Bezirkstöpfen einwerben, um eine nachhaltige Finanzierung für die Erhöhung des Baumbestands sicherzustellen”, so Platten. Die SPD Altona stehe für „eine grüne Zukunft“. Ob sich umweltliebende Wähler davon überzeugen lassen, wird sich am 9. Juni zeigen.