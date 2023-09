Sie war Senatorin in Hamburg und Berlin: Lore Maria Peschel-Gutzeit ist tot

Die ehemalige Justizsenatorin in Hamburg und Berlin, Lore Maria Peschel-Gutzeit, ist tot. Die Richterin und SPD-Politikerin wurde 90 Jahre alt.

Die frühere SPD-Politikerin sei am vergangenen Samstag in Berlin gestorben, teilte ein Sprecher der Berliner SPD am Montag unter Berufung auf die Anwaltskanzlei Peschel-Gutzeit, Fahrenbach & Breuer mit. Sie wurde 90 Jahre alt. Zuvor hatte „Bild“ berichtet.

Hamburger Senatorin Peschel-Gutzeit ist tot

Peschel-Gutzeit amtierte von 1991 bis 2001 als Justizsenatorin der beiden Stadtstaaten, zuerst in Hamburg, dann in Berlin und dann wieder in Hamburg. Zuvor arbeitete sie mehr als drei Jahrzehnte von 1960 bis 1991 als Familienrichterin in Hamburg, wo sie 1984 erste Senatspräsidentin am Hanseatischen Oberlandesgericht (OLG) wurde.

Die Hamburger SPD-Vorsitzenden Melanie Leonhard und Nils Weiland schrieben zum Tod von Peschel-Gutzeit: „Mit Lore Maria Peschel-Gutzeit verlieren wir eine bedeutende Juristin und unermüdliche Kämpferin für die Rechte der Frau. Als erste Senatspräsidentin am Oberlandesgericht und Hamburger Justizsenatorin hat sie weit über unsere Stadt hinaus gewirkt.“ (dpa/mp)