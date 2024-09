Harter Dreikampf vor der Wahl: In 170 Tagen entscheiden die Hamburger bei der Bürgerschaftswahl, wer die Stadt in den kommenden fünf Jahren regiert. Alles deutet auf ein Rennen zwischen SPD, Grünen und CDU hin. Die Grünen sind in dieser Woche schon selbstbewusst mit ihrem „Regierungsprogramm“ für die Wahl aufgetreten, das einige Überraschungen parat hielt. Deutlich zeigt sich jetzt schon, welche Themen am Ende entscheidend sein können und wie die CDU bei zwei wahlentscheidenden Themen die Regierung vor sich hertreibt.