Nach dem tödlichen Messerangriff von Solingen ist auch in Hamburg die Debatte um das Waffenrecht neu entflammt: Der Senat um Grote, Fegebank und Co. spricht sich für eine Gesetzesreform aus. Aber ist ein schärferes Recht wirklich die Lösung? Ein Experte ist da mehr als skeptisch. Währenddessen wurde das erste Straßenfest in der Stadt abgesagt – aus Angst vor einer Nachahmungstat. Und die Zahl der Messerangriffe steigt auch in Hamburg.