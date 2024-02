Schon wieder: Anschlag auf Linken-Büro in Hamburg

Die Scheiben des Wahlkreisbüros der Linken in Wandsbek sind in der Nacht zu Mittwoch zertrümmert worden. Außerdem wurde nach Angaben der Fraktion Info-Material zerstört.

Mit zwei Glasflaschen sollen die Scheiben des Fraktionsbüros der Linken in der Schloßstraße eingeworfen worden sein. Das teilte die Linke am Donnerstag mit.

„Das ist leider nicht das erste Mal, dass wir den Glaser bestellen müssen. Bereits im vergangenen Jahr warfen Unbekannte unsere Scheibe ein“, sagt Thomas Iwan, Linken-Landessprecher und Fraktionschef in Wandsbek. „Das wird uns nicht davon abhalten, uns auch weiter für soziale Gerechtigkeit und gegen rechte Umtriebe in Wandsbek und Hamburg zu engagieren“, so Iwan weiter. (abu)