Nach vier Legislaturperioden im Deutschen Bundestag macht er Schluss: Der Hamburger SPD-Abgeordnete und Parlamentarische Staatssekretär Niels Annen tritt bei der Wahl 2025 nicht mehr an. In einem Schreiben bedankt er sich bei seiner Partei für die langjährige Unterstützung – und erzählt von einem persönlichen Höhepunkt seiner Karriere.

Der Parlamentarische Staatssekretär im Bundesentwicklungsministerium Niels Annen tritt bei der nächsten Bundestagswahl nicht mehr an. In einem Brief an den SPD-Kreisvorsitzenden von Hamburg-Eimsbüttel, Milan Pein, schrieb der 51-Jährige am Sonntag: „Ich schreibe Dir heute, weil ich mich entschieden habe, 2025 nicht mehr für den Deutschen Bundestag zu kandidieren.“