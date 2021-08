Rückkehr aus Risikogebiet: Für Hamburgs Urlauber gibt’s jetzt kostenlose Corona-Tests

Hamburgs Schulferien gehen kommende Woche zu Ende, viele Urlauber sind schon in die Hansestadt zurückgekehrt – und haben möglicherweise Corona mit im Gepäck. Um eine Virus-Ausbreitung in unserer Stadt zu verhindern, setzt der Senat jetzt auf neue Testzentren.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) kündigte am Montag bereits an, dass kommende Woche eine Testpflicht für Urlauber aus Risikogebieten eingeführt werden soll. Spahn betonte, dass diese Pflicht allein für Rückkehrer aus Risikoländern gelten solle, also aus Ländern mit hohen Infektionszahlen.

Corona-Tets: Hamburg stellt die Kosten-Frage

Die Tests sollen zudem für alle kostenfrei sein. Eine Forderung, der Hamburg jetzt zunächst einmal nachkommt. Generell sei man aber gemeinsam mit Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein für die Einführung einer Gebührenordnung, erklärte Hamburgs Gesundheitssenatorin Melanie Leonhard (SPD).

„Ich finde es aus Perspektive eines gesetzlich Krankenversicherten richtig zu fragen, warum Menschen in Risikogebiete fahren und dann aus der gesetzlichen Krankenversicherung ihren Test bezahlt bekommen“, sagt sie.

Hamburg: Kostenlose Corona-Tests am Flughafen

Ab Ende dieser Woche stellt sich für Rückkehrer am Hamburg Airport die Frage nach den Kosten jedoch nicht mehr. Am Donnerstag oder Freitag werden dort gebührenfreie Testzentren eingerichtet.

In Hamburg werden derzeit etwa 2000 Fluggäste pro Tag aus Risikogebieten erwartet. Nicht alle werden aus der Hansestadt kommen. In diesen Fällen sollen die Testergebnisse an die Ämter des Wohnortes weitergeleitet werden. Die Kosten für den Corona-Test teilen sich Bund und Länder.

Hamburger Busbahnhöfe könnten Testzentren bekommen

Am Hauptbahnhof soll derweil kein Testzentrum eingerichtet werden, da in Hamburg Grenzverkehre nicht so eine große Rolle spielen wie etwa in Bayern oder Baden-Württemberg.

Video: Kostenlose Corona-Tests an deutschen Flughäfen

Dafür könnten die Zentralen Busbahnhöfe perspektivisch mit Testzentren ausgestattet werden, wenngleich es nur wenige Verbindungen in Risikogebiete gebe, so Leonhard. Jens Spahn hatte zudem angekündigt, dass es auch für Autofahrer an Grenzübergängen Teststationen geben könnte. Für die Umsetzung seien die einzelnen Bundesländer zuständig.