Alles „nur ein kleines Missgeschick“? Nach dem am Freitag wortreich verkündeten Rückzug der Hamburger BSW-Spitzenkandidatin Zaklin Nastić wegen Erschöpfung, hat der Landesverband am Nominierungsparteitag überraschend die Rolle rückwärts vollführt: Nastić verkündete strahlend und voller Energie ihre Kandidatur. Was war da los?