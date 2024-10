Entspannt und guter Dinge wirkt Jens Kerstan, als die MOPO ihn trifft, um über seinen Rückzug aus der Politik zu sprechen. Mit Pragmatismus und zur Not mit Dickschädeligkeit hat er in Hamburg grüne Politik geprägt – nicht immer zum Entzücken der SPD-Koalitionspartner. Dann kam eine Krebserkrankung und auch nach der Genesung blieb die Frage: Soll das jetzt so weitergehen?