„Feinde der Demokratie“ und „Bruder im Geiste von Herrn Putin“ hatte Michael Werner-Boelz, grüne Bezirksamtschef in Hamburg-Nord, die AfD vor zwei Jahren in einer Versammlung genannt. Der AfD-Bezirksverband Nord legte Klage ein – das Verwaltungsgericht in St. Georg gab der Partei jetzt recht. Der AfD-Bezirkschef Krzysztof Walczak fordert jetzt Konsequenzen.