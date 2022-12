„Bisschen plump, oder AfD Hamburg?“, schreibt die SPD-Politikerin Carola Veit am Sonntag im Netz. Daneben ein Foto: Mitten auf der Fensterscheibe eines SPD-Parteibüros auf der Veddel klebt ein AfD-Plakat. Ihr Kollege Falko Droßmann findet deutliche Worte für die Aktion – und kündigt Konsequenzen an.

„Bisschen plump, oder AfD Hamburg?“, schreibt die SPD-Politikerin Carola Veit am Sonntag im Netz. Daneben ein Foto: Mitten auf der Fensterscheibe eines SPD-Parteibüros auf der Veddel klebt ein AfD-Plakat. Ihr Kollege Falko Droßmann findet deutliche Worte für die Aktion – und kündigt Konsequenzen an.

„Die Preistreiber stoppen“ ist auf dem hellblauen AfD-Plakat zu lesen, es ist eine Einladung zur Bürgersprechstunde. „Sie wissen schon, dass das im Prinzip eine Sachbeschädigung ist?“, schreibt die SPD-Abgeordnete Veit verärgert auf Instagram unter das Bild.

Droßmann: „Peinliche und armselige Aktion“

Auch der SPD-Bundestagsabgeordnete Falko Droßmann äußert sich auf MOPO-Anfrage verärgert: „Eine peinliche und armselige Aktion dieser rechten Feiglinge.“ Er habe keinen Zweifel, dass es sich um eine beabsichtigte und geplante Grenzüberschreitung der AfD Hamburg handele.

„Diese Leute schrecken auch vor Sachbeschädigung nicht zurück. Aber davon lassen wir uns weder beeindrucken noch unterkriegen.“ Droßmann will Anzeige erstatten: „So etwas darf in unserem Land nicht zum Alltag werden.“

Hamburger AfD: „Haben damit nichts zu tun“

Was hat das AfD-Plakat auf der Fensterscheibe der SPD zu suchen? Auf Anfrage bei der Hamburger AfD, sagte Landeschef Dirk Nockemann am Sonntag: „Derzeit plakatieren wir hamburgweit eine AfD-Bürgersprechstunde ,Preistreiber stoppen‘. Oftmals ist es so, dass unsere AfD-Plakate nicht lange unbeschädigt oder unbeschmiert stehenbleiben.“

Das könnte Sie auch interessieren: Nach Aufnahme von Ex-AfD-Chef: Erster Verband stellt sich gegen Parteichef Ploß

Offenkundig wolle jemand mit dieser Klebeaktion auf das SPD-Schaufenster auch die AfD beschädigen. „Wir als AfD haben damit nichts zu tun“, so Nockemann weiter. Im Übrigen sei es albern, bei einem Klebestreifen von Sachbeschädigung zu sprechen.