Dass Fliegen dem Klima schadet, ist unstrittig. Besonders klimaschädlich ist die Nutzung von Privatjets, weil sie im Vergleich zu Linienmaschinen einen bis zu 80-mal höheren CO2-Ausstoß pro Passagier haben. Die Linke will den Boom der Privatflieger nun in Hamburg eindämmen und steht damit ziemlich allein.

Demnächst bringt die Fraktion einen Antrag in die Bürgerschaft ein, die Flughafengebühren für Privatjets kräftig zu erhöhen. Auch die Steuerbefreiung von Flugbenzin soll entfallen. Der Senat solle zudem „ein gemeinsames Konzept der norddeutschen Bundesländer zur Beschränkung von Privatjetflügen“ anstreben.

Hintergrund des Antrags ist das ungebremste Wachstum der Privatflüge. 2022 verzeichnete die Flugsicherung gut 94.000 Starts von Privatjets in Deutschland – 8000 mehr als im Vorjahr. Im selben Zeitraum plus die ersten drei Monate des laufenden Jahres registrierte der Hamburger Flughafen 4714 Landungen und 5587 Starts von Privatjets– oft zu Nah-Zielen wie Sylt oder Lübeck.

Linke gegen „Klimaarroganz der Reichen“

„Solche Flugziele zeigt deren ganze Klimaarroganz“, schimpft der Linken-Abgeordnete Stephan Jersch auf die Privatflieger:innen: Sie „jetten auf Kosten der Allgemeinheit durch die Welt, als gäbe es kein Morgen“. Deshalb müsse Hamburg endlich „die Privatjets ausbremsen“.

Ausgebremst wird in der Bürgerschaft wohl eher die Linke. Allein die Grünen wollen über „eine Erhöhung der Abgaben“ zur „Verringerung der Klimabelastung durch Nutzung von Privatjets“ zumindest weiter „beraten“. Die SPD hingegen „vermisst in dem Vorstoß eine differenzierte Betrachtung bei der Diskussion um Privatflüge“. Was auch die Wirtschaftsbehörde tut, die betont, die Höhe der Gebühren von der Länge der Flugstrecke abhängig zu machen, sei „rechtlich nicht möglich“.

Auch bei Stephan Gamm (CDU) beißt die Linke erwartungsgemäß auf Granit. Für ihn ist ihr Antrag nur eine „Kombination aus vermeintlichem Klimaschutz und Neiddebatte“. Gamms Argument gegen höhere Gebühren darf man sich auf der Zunge zergehen lassen: „Sämtliche Hebel, die zu einer Verteuerung des Betriebs von Privatjets führen, dürften bei dieser Klientel verpuffen. Ähnlich wie bei einem Porsche-Fahrer, dem es praktisch egal ist, wie viel Benzin kostet.“

Amsterdam plant Verbot von Privatjets

Anders als in Amsterdam, wo ein Verbot von Privatjets auf dem Flughafen Schiphol geplant ist, ist der Flugverkehr in Hamburg sakrosankt. Während Industrie, Handel und Privathaushalte auf ehrgeizige Klimaziele verpflichtet werden, bleibt er unangetastet. Im neuen Klimaplan, den Umweltsenator Jens Kerstan (Grüne) am Dienstag präsentieren will, ist von einer Reduzierung der Flugbewegungen keine Rede. Im Gegenteil: Alle Veröffentlichungen des rot-grünen Senats gehen von weiteren kräftigen Zuwachsraten der Starts und Landungen aus – ein politisches Armutszeugnis.

Zwar trägt der Flugverkehr „nur“ etwa drei Prozent zum weltweiten CO2-Ausstoß bei, aber da Flugzeuge den Treibstoff in großer Höhe verbrennen, wirkt sich das besonders gravierend aus. Und es steigen pro Jahr auch nur rund drei Prozent der Weltbevölkerung in den Flieger. Mehr als 80 Prozent aller Menschen haben noch nie ein Flugzeug von innen gesehen.

Da aber zunehmend auch in Schwellenländern geflogen wird, dürfte sich die Zahl der Fluggäste bis 2035 im Vergleich zu 2016 weltweit verdoppeln. 2050 wird der Flugverkehr für fast ein Viertel der globalen Emissionen verantwortlich sein, prognostiziert die Europäische Umweltagentur. Das unregulierte Wachstum der Flugindustrie werde damit alle Anstrengungen zur CO2-Reduktion wieder auffressen.

Immer mehr junge Fluggäste

Der Hamburger Flughafen rechnet für das laufende Jahr immerhin mit 80 Prozent der Fluggäste des Jahres 2019. „Wir spüren, dass die Menschen wieder mit dem Flugzeug in den Urlaub fliegen“, feiert eine Airport-Sprecherin das klimapolitische Desaster. Denn wer etwa in die Karibik jettet, verursacht so viele schädliche Emissionen wie 80 Einwohner:innen Tansanias in einem Jahr.

Dabei steigt besonders die junge, als besonders klimabewusst geltende Generation verstärkt in den Flieger – der Anteil der unter 30-jährigen Fluggäste nimmt stetig zu. Zum Shoppen nach Paris, zum kurzen Segeltörn nach Malle – das ist wieder ganz normal, die Zeit der „Flugscham“ vorbei.

Politisches Handeln und Flugverzicht wären absolut notwendig. Im Zeitalter des Klimawandels sind Privatjets aus der Zeit gefallen. Die Segel kann man auch auf der dänischen Südsee ausrollen.