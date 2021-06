Polizei, Feuerwehr & Co.: Hamburg muss Millionen für die Unfälle seiner Autos zahlen

Hamburg gibt Jahr für Jahr viel Geld aus. Für gute Schulen etwa, für saubere Parks – und für Schadensersatzzahlungen! Allein in den vergangenen fünf Jahren musste unserer Stadt mehrere Millionen Euro für Zerstörungen bezahlen, die durch Fahrzeuge im Auftrag Hamburgs verursacht wurden.

Von 2015 bis 2019 hat das sogenannte Versicherungsmanagement der Finanzbehörde derartige Schadenersatzleistungen in Höhe von exakt 11.680.613,61 Euro ausbezahlt. Das geht aus der Senatsantwort auf eine parlamentarische Anfrage von Dennis Thering (CDU) hervor.

Hamburg: Schadensersatz! Stadt muss Millionen für Unfälle zahlen

Darin listet der Senat insgesamt 83 einzelne Dienststellen auf, für die die Stadt in den vergangenen fünf Jahren Schadensersatz zahlen musste. Wenig überraschend landet Hamburgs Stadtreinigung bei den Einzelposten auf dem ersten Platz.

Insgesamt 3.175.835,65 Euro musste die Stadt für die Schäden zahlen, die unter anderem die Fahrzeuge der Müllabfuhr angerichtet hatten. „Die Zahlen sind auch ein Beleg dafür, dass der Parkdruck in Hamburg zugenommen hat“, sagt Dennis Thering.

CDU: Parkplatzdruck fördert kleinere Unfälle in Hamburg

Immer mehr Menschen würden in Hamburg nach einem Parkplatz suchen, jedoch weniger passende Flächen finden. „Gerade die Stadtreinigung bekommt bei engen Straßen dann Probleme, wenn alles zugeparkt ist.

Etwa dort, wo vielleicht niemand stehen sollte, zum Beispiel in Kurven“, so Thering. Hamburgs Feuerwehr dürfte mutmaßlich ähnliche Platz-Probleme haben, zumindest belegt sie mit Gesamtkosten in Höhe von 2.278.333,28 Euro den dritten Platz.

Hamburg: Viele Schadensersatz-Zahlungen wegen der Polizei

Auf dem zweiten Platz – mit 2.669.863,87 Euro – landet derweil Hamburgs Polizei. Die Beamten müssen schließlich schnell mit ihren Fahrzeugen zum Einsatzort eilen – und das sorgt manchmal eben auch für Unfälle. Wie zuletzt in Billstedt, als ein Polizeiwagen unter Blaulicht-Einsatz mit einem schwarzen VW an der Kreuzung Schiffbeker Weg/Billstedter Hauptstraße kollidierte.