Politischer Paukenschlag!: Hamburgs CDU-Chef tritt ab

Paukenschlag bei Hamburgs CDU! Landes-Chef Roland Heintze wird seinen Posten räumen. Der 47-jährige Politiker werde bei der kommenden Wahl des Landesvorsitzenden nicht mehr zur Vefrügung stehen, sagte er am Dienstag in einer Presserunde.

Heintze führte „berufliche Gründe“ für seine Entscheidung an. Der CDU-Politiker war parteiintern allerdings auch nicht mehr unumstritten, weil er das historisch schlechte Wahlergebnis bei der Bürgerschaftswahl mitzuverantworten hatte.

Auch aus diesem Grund wird schon länger über einen Nachfolger spekuliert, insbesondere der Hamburger Bundestagsabgeordnete Christoph Ploß galt als Kandidat – und wird jetzt am 26. September auch kandidieren, wie er selbst am Dienstag bestätigte. „Das ist auch mein Personalvorschlag“, so Heintze. Der 47-Jährige selbst wolle seiner Partei als Schatzmeister erhalten bleiben.