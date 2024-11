Mehr als 15,9 Millionen Touristen haben im vergangenen Jahr in Hamburg übernachtet – die meisten von ihnen in sechs bestimmten Stadtteilen. In zwei Stadtteilen gibt es laut einer Zählung sogar schon mehr Betten als Einwohner, in zwei weiteren nähert sich das Verhältnis an. Politiker fordern jetzt, diese Hotspots zu entlasten, indem dort eine Bettenobergrenze eingeführt wird. Die Wirtschaftsbehörde sieht das kritisch: Für eine eh schon gebeutelte Branche seien die Touristen überlebensnotwendig.