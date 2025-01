„Auswüchse“, „alarmierend“, „brandgefährlich“ – In seltener Einhelligkeit empörten sich Bundespolitiker über das angekündigte Ende der Faktenchecks auf Facebook, Instagram und Co. Zuvor hatte Meta-Chef Mark Zuckerberg die EU-Regulierung seiner Plattformen als „Zensur“ bezeichnet und die Hassrede-Regeln in den USA aufgeweicht. Der Frontalangriff des Tech-Magnaten auf geltendes EU-Recht bleibt für die Parteien jedoch ohne Konsequenz, wie der Blick nach Hamburg zeigt: Im Bürgerschaftswahlkampf kaufen die Parteien weiter Anzeigen bei Meta ein.