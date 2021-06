Parkplatz-Ärger in Winterhude: Ständig neue Halteverbote – Anwohner verzweifelt

Caroline Mücke-Kemp ist stellvertretende Fraktionsvorsitzende der CDU und verkehrspolitische Sprecherin für Winterhude. Foto: CDU Hamburg-Nord Caroline Mücke-Kemp ist stellvertretende Fraktionsvorsitzende der CDU und verkehrspolitische Sprecherin für Winterhude. CDU Hamburg-Nord Foto:

Winterhude –

Im Stadtteil Winterhude wurden in den vergangenen Wochen, insbesondere im Bereich der Kanäle, viele neue Halteverbote eingerichtet – zum Leidwesen aller Anwohner, denen damit kaum noch Möglichkeiten bleiben, einen Parkplatz zu finden. Auch die CDU zeigt sich wenig begeistert von der Situation.

Die Anwohner machen ihrem Ärger auf Facebook Luft. In der Gruppe „Winterhuder Nachbarn“ schreibt eine Nutzerin: „Ich bin ehrlich gesagt echt am Verzweifeln. Gefühlt kommt in meiner Umgebung jede Woche ein neues Parkverbot hinzu. Als Autofahrer ist es momentan fast unmöglich, einen legalen Parkplatz zu finden.“ Viele Nutzer pflichten der Anwohnerin bei.

Anwohner verärgert: Ständig neue Park-Verbote in Winterhude

Der Ärger der Anwohner spiegelt sich auch in Zahlen wider: Seit Anfang März sind nach Angaben der Straßenverkehrsbehörde in Winterhude im Bereich der Kanäle 31 mobile Halteverbote und vier neue Daueranordnungen veranlasst worden. Unter die mobilen Haltverbote fielen in erster Linie Umzüge und Baustellen. Besonders betroffen ist zurzeit die Gegend im Bereich des Goldbekkanals und des Alsterlaufs.

Auch durch den Wochenmarkt im Bereich des Goldbekkanals wurde ein vorübergehendes Halteverbot veranlasst, da die Fläche zur Einhaltung der Corona-Abstandsregeln vergrößert werden musste. Diese Regelung gilt noch bis zum 27. Juni. Darüber hinaus wurden wegen drei Baustellen in den Straßen Goldbekufer, Leinpfad und Winterhuder Kai Halteverbote eingerichtet. Das Parkverbot am Leinpfad gilt noch bis Ende Juni, die anderen bis Anfang September.

CDU: „Jeder muss seinen Platz erhalten!“

Auch die CDU zeigt sich wenig begeistert von der Parkplatzsituation in Winterhude. „Wir kennen die Problematik und wissen, dass Anwohner in Winterhude um jeden Parkplatz ringen müssen. Unser Ansatz ist daher ein gemeinschaftlicher: Fußgänger, Radfahrer und Autofahrer sollten gleichberechtigte Partner auf Hamburgs Straßen sein. Jeder muss seinen Platz erhalten! Es ist unverantwortlich, dass Grün-Rot Parkplätze konsequent streicht. Autos lassen sich einfach nicht wegzaubern“, sagte Caroline Mücke-Kemp, CDU-Verkehrssprecherin für Winterhude, zur MOPO.