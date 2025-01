Aller Protest nutzt ihnen nichts: Einige Hamburger Mitglieder des Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) wollten aus Protest gegen die Strukturen in ihrer Partei in zwei Wahlkreisen eigene Kandidaten zur Bundestagswahl schicken. Ihre Aktion ging nach hinten los. Die Rebellen beschwerten sich daraufhin beim Landeswahlamt. Am Donnerstag fiel nun eine Entscheidung.