Nach Verdi-Streik: Betrieb am Hamburger Flughafen läuft wieder

Der Streik, zu dem die Gewerkschaft Verdi aufgerufen hatte, hat am Freitag den Flugverkehr am Helmut-Schmidt-Airport lahmgelegt. Kein einiges Flugzeug startete oder landete. Am Samstagmorgen lief dann alles wieder normal.

Rund 32.000 Reisende waren am Freitag von dem Streik betroffen. Die meisten war erst gar nicht am Flughafen erschienen. Die Gewerkschaft Verdi hatte zu dem Warnstreik aufgerufen. Sie forderten unter anderem 10,5 Prozent mehr Lohn für die Beschäftigen.

Flugverkehr hat Betrieb in Hamburg wieder aufgenommen

Am Samstagmorgen wurden der Flugverkehr und der Betrieb in den Abflughallen um 6 Uhr wieder aufgenommen. Laut Janet Niemeyer, Sprecherin des Hamburger Flughafens, wird es vermutlich wegen der Flugausfälle vom Vortag am Samstag noch zu einer erhöhte Auslastung der Flüge kommen. Im Laufe des Tages soll sich dies aber wieder normalisieren.