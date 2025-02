MOPO-Talk: Stellen Sie Hamburgs Bürgermeister Ihre Fragen

Was wollten Sie schon immer mal von Hamburgs Erstem Bürgermeister wissen? In etwas mehr als einer Woche ist Peter Tschentscher zu Gast beim „MOPO-Talk Wahlspezial“ und beantwortet die Fragen der Hamburgerinnen und Hamburger. Hafen, Verkehr, Mieten, Kultur oder auch ganz privat: Der SPD-Politiker wird ausnahmsweise mal nicht von MOPO-Reportern ausgefragt, sondern wird von Ihnen gelöchert.

Hat er schon mal eine andere Partei als die SPD gewählt? Glaubt Peter Tschentscher an den Aufstieg des HSV? Wer geht ihm in der Bürgerschaft so richtig auf die Nerven? Hält er die Kühne-Oper wirklich für eine gut Idee oder hat er Angst vor einer Kostenexplosion?

Wir werden einige der Fragen auswählen und dem Stadtoberhaupt stellvertretend für Sie stellen. Kurz und knapp. Auf den Punkt. Direkt. Wir sind gespannt auf Ihre Fragen, die MOPO-Chefredakteur Maik Koltermann gerne per Mail entgegennimmt (maik.koltermann@mopo.de).